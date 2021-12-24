Elektrik ve gaz sayaçlarına yüzde 25 zam

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’i yayımladı.

Söz konusu Tebliğe göre ücretlerde, geçen yıla göre yüzde 24-25’lik artış gerçekleşti.

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre tebliğ uyarınca elektrik ve gaz sayaçları için belirlenen tamir, bakım ve ayar ücretleri ise şöyle oldu:

Elektrik sayaçları ayar ücreti

Tek fazlı sayaçlar: 16,4 TL

Üç fazlı sayaçlar: 21,1 TL

Elektrik sayaçları tamir ücreti

Sayaçların iç ve dış temizlikleri ile yağlanmalarını gerektiren, ancak parça değiştirilmesini gerektirmeyen tamirleri için;

Tek fazlı sayaçlar: 21,1 TL

Üç fazlı sayaçlar: 24,6 TL

Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın değiştirilmesi için işçilik ücreti olarak: 9,3 TL

Boyamayı gerektiren hallerde her bir sayacın durumuna göre 5,5 TL ile 9,3 TL arasında boyama ücreti alınır.

Gaz sayaçları ayar ücretleri

G6 dahil, büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar: 23,6 TL

G10 – G25 sınıfı sayaçlar: 39,1 TL

G40 – G65 sınıfı sayaçlar: 82,9 TL

G100 – G160 sınıfı sayaçlar: 101,8 TL

G250 – G400 sınıfı sayaçlar: 188 TL

G650 – G1600 sınıfı sayaçlar: 376,4 TL

G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar: 548,4 TL

G10000 ve üstü sayaçlar: 705,4 TL

Gaz sayaçları tamir ücretleri

Sayaçların iç ve dış temizlikleri ile yağlanmalarını gerektiren, ancak parça değiştirilmesini gerektirmeyen tamirleri için;

G6 dahil, büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar: 23,6 TL

G10 – G25 sınıfı sayaçlar: 39,1 TL

G40 – G65 sınıfı sayaçlar: 82,9 TL

G100 – G160 sınıfı sayaçlar: 101,8 TL

G250 – G400 sınıfı sayaçlar: 188 TL

G650 – G1600 sınıfı sayaçlar: 376,4 TL

G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar: 548,4 TL

G10000 ve üstü sayaçlar: 705,4 TL

Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın değiştirilmesi için işçilik ücreti olarak;

G6 dahil, büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar: 23,6 TL

G10 – G25 sınıfı sayaçlar: 32,6 TL

G40 – G65 sınıfı sayaçlar: 46,8 TL

G100 – G160 sınıfı sayaçlar: 62,9 TL

G250 – G400 sınıfı sayaçlar: 94,1 TL

G650 – G1600 sınıfı sayaçlar: 125,4 TL

G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar: 156,9 TL

G10000 ve üstü sayaçlar: 188 TL

Boyamayı gerektiren hallerde her bir sayaç için boyama ücreti olarak;

G6 dahil, büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar: 18,1 TL

G10 – G25 sınıfı sayaçlar: 31,4 TL

G40 – G65 sınıfı sayaçlar: 46,8 TL

G100 – G160 sınıfı sayaçlar: 62,9 TL

G250 – G400 sınıfı sayaçlar: 78,4 TL

G650 – G1600 sınıfı sayaçlar: 94,1 TL

G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar: 125,4 TL

G10000 ve üstü sayaçlar: 156,9 TL

Abonelerden gelen şikayetler üzerine yapılacak muayenede gaz sayacının doğru çalıştığı tespit edilirse, yerinden sökme takma masrafı olarak;

G6 dahil, büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar: 41,8 TL

G10 – G25 sınıfı sayaçlar: 62,9 TL

G40 – G65 sınıfı sayaçlar: 78,4 TL

G100 – G160 sınıfı sayaçlar: 109,5 TL

G250 – G400 sınıfı sayaçlar: 148,6 TL

G650 – G1600 sınıfı sayaçlar: 235,4 TL

G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar: 392 TL

G10000 ve üstü sayaçlar: 548,4 TL.

Şikayet muayenesinde doğru çalıştığı tespit edilen elektrik sayaçlarının yerinden sökme takma masrafı olarak; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen ücretler alınacak.

Bunların dışında her bir sayaç için kullanılan damga teli ve kurşunu karşılığında işçilik dahil 4,9 TL ücret alınacak. Ön ödemeli sayaçların tamir ve ayar ücretleri ise, boyama ücretleri hariç olmak üzere, yüzde 50 daha fazla olarak alınacak.