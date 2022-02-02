Elektrik, su ve doğalgazın KDV'den muaf tutulması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Milletvekili Turan Aydoğan tarafından elektrik, su ve doğalgaz faturalarında indirime gidilmesi için TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Teklifte, elektrik, su, doğalgazın ve ısınma amaçlı diğer yakacak teslimlerinin katma değer vergisinden (KDV) istisna tutulması talebi yer aldı.

Aydoğan, teklifinin gerekçesine dair TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “Elektrik fiyatlarına son bir yılda yüzde 125 zam yaptınız. Doğalgaza yüzde 50 zam yaptınız. Diğer enerjiye de her türlü zammı yaptınız. Konutlara yapılan elektrik, su, doğal gaz ve ısınma amaçlı diğer yakacak teslimleri KDV’den muaf tutulsun. Yani ödenen paranın 5’te 1’ine denk gelen bir indirim olsun ve vatandaşımız eziyet çekmesin” dedi.

'Yoksul vatandaş faturasını ödeyemiyor'

Kılıçdaroğlu'nun "Doğalgazdan ve mutfak tüpünden ÖTV ve KDV almayalım. Elektrikten KDV almayalım" çağrısını hatırlatan Aydoğan, şöyle devam etti:

"Dün itibarıyla Cumhurbaşkanı 210 kWh’a çıkardık diye müjde veriyor. Biz size ekim ayında söyledik; ortalama bir meskenin kullanacak olduğu 230 kWh’tir. Sizin hâlâ kendi kendinize işler yapıyorsunuz. Kış biterken, ‘Oraya çıkardık, şimdi buraya çıkardık’ diyorsunuz. Geriye dönük ödesenize vatandaşın parasını! Yoksul vatandaş faturasını ödeyemiyor arkadaşlar. Artık sosyal medyada normal vatandaş bile 1000 TL’lik, 1500 TL’lik faturasını yayımlayarak sizlere beddua ediyor. Aynı şey su için de geçerli. Bizim belediyelerimiz sudan KDV almayacaklar ama vergiyi kaldırmak bu Meclis’in yetki alanında. Pandemi döneminde hijyen çok önemli ama biz sudan da hala KDV alıyoruz."

Milletvekillerine "Özel enerji şirketlerine vatandaşı peşkeş çekmekten vazgeçin" çağrısında bulunan Aydoğan, "Korkuyorum ki ben kürsüden indiğimde elektriğe, suya, doğal gaza, önünüze gelen her şeye zam yaparsınız. Bunu yapmayın. Sizi vicdana davet ediyorum" diye konuştu.