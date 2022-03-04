Elektrik şirketlerine bir yılda 3,6 milyar TL bakanlık ödemesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2021 yılı verilerine göre, 2021 yılında elektrik dağıtım şirketlerine “Genel Aydınlatma Ödemeleri” adı altında 3 milyar 611 bin 389 TL ödendi. Isparta’nın 72 saat boyunca elektriksiz kalmasına neden olan elektrik dağıtım şirketinin bağlı olduğu Akdeniz Enerji ise genel aydınlatma ödemelerinden en fazla pay alan şirketlerden oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 21 elektrik şirketine 2021 yılında yapılan 3,6 milyar TL’lik ödemenin 2,9 milyar TL’si Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 96,9 milyon TL’si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 30,9 milyon TL’si ise İLBANK tarafından karşılandı.

1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan toplam ödemeden elektrik şirketlerinin aldığı paya göre en fazla ödemeyi 347 milyon 599 bin TL ile Başkent Elektrik alırken aralarında Cengiz ve Kolin ortaklığı ile kurulan CK Akdeniz'in de olduğu fazla pay alan bazı şirketler ve aldıkları para şöyle sıralandı: