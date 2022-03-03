Halk 24 saat süren elektrik kesintisine isyan etti

Denizli'nin Acıpayam ilçesine enerji veren nakil hatlarına ağaç devrilmesi sonucu 13 köye elektrik verilemedi.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, ilçenin Yeniköy, Gümüş, Yazır, Ucarı, Yumrutaş, Karaismailler, Yukarı Alaattin, Kırca, Apa, Kumafşarı, Ören, Pınaryazı ve Dodurgalar köylerinde dün geceden itibaren elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti nedeniyle soğuk tanklarda bekletilen sütler kesildi, kullanılamaz duruma geldi. Sütlerini soğuk zincire dahil edemeyen köylüler bu nedenle hayvanlarını sağmadı.

Yapılan onarım çalışmalarından sonra gün içinde köylere elektrik verilmeye başlandıysa da Dodurgalar Köyü'ne 24 saate yakın süre elektrik verilemedi.

Üreticiler köy kahvesinde lüks ışığı altında elektriğin gelmesini bekledi. Vatandaşlar telefonla aradıkları dağıtım şirketinin kendilerine yanıt vermediğini savundu.