Elektrik patronları Ankara’ya çağrıldı: Faturalar için olağanüstü toplantı yapılacak

Halkı isyan noktasına getiren fahiş elektrik faturalarına bugüne kadar çözüm bulamayan iktidar, 21 elektrik dağıtım şirketinin patron ve yöneticilerini olağanüstü toplantı için Ankara'ya çağırdı.

Yarın (Cuma) Enerji Bakanlığında yapılacak toplantıya 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) gibi enerji kurumları katılacak.

Sözcü'nün haberine göre, elektrik fiyatlarının olağanüstü yükselmesine yol açan nedenlerin masaya yatırılacağı toplantıda Enerji Bakanlığının elektrik fiyatını düşürmek amacıyla üzerinde çalıştığı yeni kademelendirme taslakları görüşülecek.

Bakanlığın şirket patron ve yöneticilerinden elektrik fiyatlarını düşürecek alternatif öneri paketleri talep etmesi de bekleniyor.

Kur korumalı elektrik

Enerji Bakanlığı, fahiş faturalar karşısında halkın yaşadığı ağır şoku hafifletmek için konutlar, esnaf, küçük işletmeler, turizm ve hizmet tesisleri gibi çeşitli alanlardan tarife talepleri topluyor.

Bu taleplere göre elektrik zam oranlarının aşağı çekilmesi halinde ortaya çıkacak maliyeti kimin üstleneceği kritik önem taşıyor.

Bütçeye gelecek yükün dışında maliyetin bir bölümünün özelleştirme yoluyla büyük kazanç sağlayan dağıtım şirketlerine yüklenip yüklenmeyeceği merak edilirken, şirketlerin olası bir fiyat indirimi için dış borçlarına kur garantisi talep edecekleri öğrenildi.

Elektrik bedellerini TL, borçlarını ise dövizle ödediklerini belirten dağıtım şirketleri, toplantıda Enerji Bakanlığından, kur korumalı TL mevduat benzeri, sabit kuru garanti edecek bir destek mekanizması talep edeceklerini belirttiler.