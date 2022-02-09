Gazeteci Melis Alphan yüksek elektrik faturalarına tepki gösterdi. Elektirik hizmetlerinin kamulaştırılmasını söyleyen Alphan "bunun sözünü vermeyene oy yok" dedi.
Alphan'ın paylaşımı şu şekilde;
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
'Elektrik hizmetleri kamulaştırılmalı, bunun sözünü vermeyene oy yok!'
Gazeteci Melis Alphan yüksek elektrik faturalarına ilişkin elektrik hizmetlerine yönelik kamulaştırma çağrısı yaptı.
Haber Merkezi
Gazeteci Melis Alphan yüksek elektrik faturalarına tepki gösterdi. Elektirik hizmetlerinin kamulaştırılmasını söyleyen Alphan "bunun sözünü vermeyene oy yok" dedi.
Alphan'ın paylaşımı şu şekilde;