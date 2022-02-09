'Elektrik hizmetleri kamulaştırılmalı, bunun sözünü vermeyene oy yok!'

Gazeteci Melis Alphan yüksek elektrik faturalarına ilişkin elektrik hizmetlerine yönelik kamulaştırma çağrısı yaptı. 

Haber Merkezi

Gazeteci Melis Alphan yüksek elektrik faturalarına tepki gösterdi. Elektirik hizmetlerinin kamulaştırılmasını söyleyen Alphan "bunun sözünü vermeyene oy yok" dedi. 

Alphan'ın paylaşımı şu şekilde;

“Elektrik altyapısı doğal tekeldir. Doğal tekellerin özelleştirilmesi rekabet getirmez, fiyat ucuzluğu getirmez, hizmet kalitesi getirmez.”
Özelleştirmenin trajik sonuçlarını yaşıyoruz.
ELEKTRİK HİZMETLERİ KAMULAŞTIRILMALI.
Bunun sözünü vermeyene oy yok!"

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