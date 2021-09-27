Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Urfa'nın Suruç ilçesinde 34 yaşındaki inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Urfa'nın Suruç ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalıştığı öğrenilen Bozan Baydil (34), elektrik akımına kapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baydil, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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