Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Urfa'nın Suruç ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalıştığı öğrenilen Bozan Baydil (34), elektrik akımına kapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baydil, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.