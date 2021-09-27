Urfa'nın Suruç ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalıştığı öğrenilen Bozan Baydil (34), elektrik akımına kapıldı.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baydil, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Urfa'nın Suruç ilçesinde 34 yaşındaki inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Urfa'nın Suruç ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalıştığı öğrenilen Bozan Baydil (34), elektrik akımına kapıldı.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baydil, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.