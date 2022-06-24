Elektriği kesilmişti: Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği kişi evinden çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Mamak’ta yaşayan ve faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen İbrahim Öztürk'ün evini ziyaret etmişti. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği İbrahim Öztürk'ün iktidarın baskısı sonucu evinden çıkartıldığını söyledi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Ali Hikmet Akıllı, Kılıçdaroğlu’nun evini ziyaret ettiği İbrahim Öztürk'ün iktidarın baskısı sonucu evinden çıkartıldığını, para teklif edilerek “elektrik kesiminin mizansen olduğunu” söyletmeye çalıştıklarını belirtti.

'Bunların yapılması siyasi ahlaka sığmaz'

AKP'liler tarafından ev sahibine, “Niye bu adamı evinde tutuyorsun” denilerek baskı yapıldığını ifade eden Ali Hikmet Akıllı yaptığı açıklamada, “Mızrak çuvala sığmaz. Türkiye’de 4 milyon abonenin elektriğinin kesik olduğunu kendileri söylüyorlar. Bizim bunu yapmak için mizansene ihtiyacımız yok. Türkiye’nin her yerinde elektriği kesik insan var. Genel Başkan'ın gündeme getirdiği konuyu boşa çıkarmak için bunu yapıyorlar. Gayri ahlaki yöntemlerle bunların yapılması siyasi ahlaka sığmaz" diye konuştu.