Elektriği kesik köyün muhtarı direğe tırmandı: 'Ben AK Parti üyesiyim bize hizmet edilmiyor'

Bingöl Yolaçtı köyündeki elektriğin uzun süredir kesik olmasını direğe tırmanarak protesto eden muhtar Babayiğit 'Ben AK Parti’nin üyesiyim. Bize hizmet edilmiyor' dedi.

Haber Merkezi

Bingöl'ün Yolaçtı köyünde elektrikler uzun süredir verilmiyor.

Gazeteci Mahmut Bozarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köyün muhtarı Ağa Babayiğit’in elektriklerin kesik olmasını protesto etmek için elektrik direğine tırmandığını kaydetti.

Babayiğit, tırmandığı direkte, “Ben AK Parti’nin üyesiyim. TEDAŞ, karayolları, köy hizmetleri Yolaçtı köyünü bertaraf ederek bize hizmet edilmiyor” dedi.

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Elektriğe bir zam daha yolda

Bakanlılığın elektrik dağıtım şirketlerini denetletmek için denetim şirketlerinden hizmet satın alacağı, bunun da faturaya yansıtılabileceği belirtiliyor.

 