Elektriği kesik köyün muhtarı direğe tırmandı: 'Ben AK Parti üyesiyim bize hizmet edilmiyor'

Bingöl'ün Yolaçtı köyünde elektrikler uzun süredir verilmiyor.
Gazeteci Mahmut Bozarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köyün muhtarı Ağa Babayiğit’in elektriklerin kesik olmasını protesto etmek için elektrik direğine tırmandığını kaydetti.
Babayiğit, tırmandığı direkte, “Ben AK Parti’nin üyesiyim. TEDAŞ, karayolları, köy hizmetleri Yolaçtı köyünü bertaraf ederek bize hizmet edilmiyor” dedi.
Bingöl Yolaçtı Köyü muhtarı muhtarı Ağa Babayiğit köyün elektrikleri uzun süre kesilince direğe tırmanarak tepki gösterdi.. pic.twitter.com/9er1keuEso— Mahmut Bozarslan (@mahmutbozarslan) May 8, 2022