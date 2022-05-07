Elektriğe bir zam daha yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, daha önce temsil, ağırlama gibi hizmetlerini bile vatandaşın faturasına yükleyen elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini özel denetim şirketlerine devretmek için yönetmelik yayımladı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, maaşı zaten ödenen bakanlık personeli boş dururken denetim şirketlerinden hizmet satın alınacak olması şaşkınlık yarattı. Denetim şirketlerine ödenecek para ya tarifelere yansıtılıp vatandaşın elektrik faturalarına yüklenecek ya da vatandaştan toplanan vergilerle finanse edilen bütçeden ödenecek. Sonuçta her şekilde yeni masraf kapısının parası halkın cebinden çıkacak.