Elektriğe yüzde 20 zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre konutta kullanılan elektriğe yüzde 20, kamu ve özel hizmetler grubu abonelerine yüzde 3, sanayide ise yüzde 50 oranında zam geldi.

EPDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur."

Yeni tarifeler 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.