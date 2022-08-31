Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Eylül ayına ilişkin doğalgaz tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20 zam geldi.

BOTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre zam oranları şöyle:

Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 20,4

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 47,6

Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 50,8

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 49,5

Açıklamada "Bu artışlara rağmen, özellikle Konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize %80’in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

En son yüzde 30 zam gelmişti

Evlerde kullanılan doğalgazın fiyatı son olarak Haziran ayında yüzde 30 zamlanmıştı.