Elbistan'da yıkılan belediye binasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde Elbistan belediye binasının yıkılarak binadaki belgelerin yok edilip delillerin karartıldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu" belirtildi.

Yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarda sorumlulukları bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma işlemleri başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında iddia konusu binada herhangi bir yıkım işlemi yapılmadan önce tüm delillere Cumhuriyet Başsavcılığımızca el konularak deliller muhafaza altına alınmıştır. Delillerin karartıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmalar titizlikle ve tüm yönleriyle devam etmektedir."