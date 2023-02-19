Elbistan Belediyesi'nin binası binlerce resmi evrak çıkarılmadan yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkılmayan Elbistan Belediyesi binası hasarlı olduğu gerekçesiyle içindeki binlerce resmi evrak çıkarılmadan yıkıldı.

Gazeteci Murat Ağırel binanın enkazından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ağırel paylaşımında "Elbistan Belediye Binası depremde yıkılmamış olmasına rağmen hasarlı olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Enkaz içersinde binlerce resmi evrak mevcut. Sayın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e sormak isterim. Bunun sebebi nedir? Resmi evraklar neden enkaz altında?" ifadelerini kullandı.