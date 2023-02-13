Delil karartmaya karşı avukatlar nöbete başlamıştı: Binaya 2 savcı geldi

Hatay’da imar ve yapı denetim izinlerine dair önemli evrakların bulunduğu bir kamu binasının yıkılmakta olduğuna dair videolar Twitter’da Türkiye gündemine girdi.

Pazartesi öğlen itibarıyla 45 saattir binada nöbet tutan Avukat Ömer Meşe’nin BBC Türkçe’ye verdiği bilgiye göre bugün binaya gelen iki savcı, Hatay'daki yapılaşmaya dair delil niteliği taşıyabilecek tüm evrakları götürmek üzere tutanak altına almaya başladı.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre Hatay’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü binası hakkında yıkım kararı çıkarılması, şehirde usulsüz biçimde inşa edilen yapılara dair delillerin karartılması şüphelerini gündeme getirdi.

Şehircilik Bakanlığı tüm belgelerin dijital versiyonlarının bulunduğunu söylerken yıkımı durduran avukatlar ise savcıların binadaki evraklara el koyması gerektiğini söylüyordu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü binasında kepçeler tarafından gerçekleştirilen ilk yıkım, bölgeye giden gönüllü avukatlar tarafından engellendi.

BBC Türkçe’ye konuşan avukatlar, binanın içinde delil niteliği taşıyan evraklar olduğunu söyleyerek; bina yıkılmadan önce savcılığın bu delil niteliğindeki evraklara el koyması gerektiğini söylemişti.

Akabinde avukatlar, binadaki evrakları korumak için savcılar gelene dek binada nöbet tutmaya başladı.

Son 45 saattir binada nöbet tutan Avukat Ömer Meşe, bugün öğle saatleri itibariyle savcılığın bu resmi evrakları toplamak üzere işleme başladığını anlattı:

"Şu an 2 savcı geldi. Bizim kolladığımız, muhafaza ettiğimiz bütün evrakları tutanak altına aldı. Bu işlemler devam ederken yağmur ve yangından korumak için bütün enkazı, kül halinde başka bir yere nakletmeyi düşünüyoruz."

"Tutanak altına alınan evraklar henüz götürülmedi, şu an onun hazırlığını yapıyoruz. Hem dosyaları hem hard diski hem bilgisayar kasalarını tutanak altına alacağız. Tutanakla birlikte adliyeye götüreceğiz."

"Adana adliyesinde bir hasar yok fakat molozlar için yer temininin sıkıntı olacağı öngörülüyor. Ona da bir çözüm arayışı içindeyiz şu an."

ÇHD'den bilgi alınan avukatlar da şu anda binada olay yeri inceleme ekiplerinin bulunduğunu ve evrakların savcılık kanalıyla götürülmek üzere toplandığını doğruluyor.

Olay ilk olarak Avukat Bedia Büyükgebiz'in dün Twitter hesabından paylaştığı video ile öğrenilmişti.

Büyükgebiz Hatay’da yıkılan binaların imar ve yapı denetim izinlerine dair delil niteliğindeki evrakların bulunduğu kamu binasındaki yıkımın durması gerektiğini söylemişti.

BBC Türkçe’ye konuşan Büyükgediz, binadaki birinci derece delil niteliğindeki evrakların güvenli bir yere nakledilmesinden önce binanın yıkımına başlandığını kaydetmişti.

Hatay İskenderun’da yardım çalışmalarına katılan bir başka avukat Doğan Erkan ise “Bu binalara ruhsat verilmiş olmasının kendisi artık ceza hukuku bakımından suç. Delillerin korunması gerekiyor” diyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği da enkazda buldukları dosyaların, "çürük yapılara onay verip, gerekli yaptırımları uygulamayıp, depremin bir felakete dönüşmesinin sorumlularına işaret ettiğini" söylemişti.

Bunların üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise 11 Şubat gecesi resmi Twitter hesabından açıklama yayımlayarak, avukatların dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu, tüm resmi evrakların dijital ortamda da bulunduğunu belirtmişti.