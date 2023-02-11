Deprem sonrası delil karartma operasyonu: Evraklarının bulunduğu bina dozerlerle yıkıldı

Maraş merkezli depremlerin ağır şekilde vurduğu kenlerden Hatay'da delil niteliğindeki işyeri ve konutların laboratuvar test sonuç evraklarının bulunduğu tek katlı Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü binası yıkıldı.

Olay Avukat Bedia Büyükgebiz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Büyükgebiz yıkımdan önce çektiği videolarda "Burada 100'lerce klasör var. Hepsinde test laboratuvar sonuçları var. Zemin katın kolon basınç dayanımı 25 olması gerekirken binalara 7 olmasına karşın izin verilmiş. Şimdi bu bina hakkında yıkım kararı var." demişti.

Binanın yıkımından önceki hali Kaynak: Büyükgebiz'ın Instagram hesabı

Öte yandan henüz ankaz altında yurttaşları kurtarma çalışmaları sürerken, görev yapan dozerlerin sağlam şekilde ayakta duran tek katlı Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü'nü yıkmak için bina çevresine getirilmesi de dikkat çekti.

Bina yıkımından önce dozerler çevresinde toplandı Kaynak: Büyükgebiz'ın Instagram hesabı

İşin peşini bırakmayan insanlar yıkıntılar arasından belge aramaya devam ediyor.