Elbistan'da kömüre karşı verdiği mücadeleyle tanınan İbrahim Yalçın yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş Elbistan-Afşin Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu emekçilerinden doğa savunucusu İbrahim Yalçın, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeşil Gazete'nin haberine göre 1952 doğumlu Yalçın, 1980’li yıllarda İngiltere, Almanya ve ABD‘de askeri sahalarda sivil işçi olarak çalıştı. Ankara‘da çalıştığı dönemde Harp-İş bünyesinde işçi hakları için sendikal mücadele verdi. Yalçın, 2015’te Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu’nun kurulmasına öncülük etti, bölgenin kömürlü termik santrallere karşı verdiği hukuki mücadelenin de en büyük takipçisiydi. Ankara’da ikamet eden Yalçın, Elbistan Küçükyapalak Köyü’nde de çiftçilik yapıyordu.