Elazığlı fırıncı: Yaşadıklarımızın savaşla alakası yok. Piyasa serbest, kim ne tutturduysa...

Elazığ’da fırıncılık yapan Ferhat Aslan, una, gıda ürünlerine, elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Aslan, ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunları anlattı.

Şeker ve un bulmakta zorlandığını söyleyen Aslan, yaşanan bu zorluğa Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin değil denetimsiz serbest piyasa koşullarının neden olduğunu savundu.

ANKA'dan Serra Taylan'ın haberine göre Arslan, şunları söyledi:

“Yaşadıklarımızın savaşla alakası yok. 20 lira olmuş mazot. Dolar 17-18 lira olmuş. Yağ olmuş 130 lira. Ne savaşı, hangi savaştan söz ediyorsunuz? Piyasa serbest, kim ne tutturduysa… 220 liraya, 210 liraya Ofis (TMO’yu kastediyor) un veriyor. Büyük bayiler, şirketler mi diyeyim, 350 liraya, 380 liraya un veriyor. Ofis, 2 liraya buğday topladı çiftçiden. Şimdi Ofis, 5 lira 70 kuruşa buğday bulamıyor. Ne savaşından bahsediyorlar? Bu serbest piyasa; denetleme yok, kontrol yok.

'Millet korkusundan konuşamıyor'

Millet konuşamıyor. Konuştuğu zaman ya ‘PKK’lısın’ ya ‘FETÖ’cüsün’ diyorlar. Kim konuşsa zaten Tayyip Erdoğan dedi, 'zaten sen PKK’lısın' diye. Millet korkusundan konuşamıyor; ekmeğinden korkusundan konuşamıyor. Bana elektrik faturası 450 lira, doğalgaz 600-700 lira gelmiş. Doğal gaz desteğinden faydalanamadım. Bu millet korkusundan konuşamıyor, millet ekmeğe muhtaç. Akşamları gidin marketlerin önünde, çöp kovalarını boşaltıyor ki iki tane domates evine götürsün. Millet aç. Millet ayağa kalkacak ama ne zaman kalkacak? Ne savaşından bahsediyorsunuz? Millet aç, aç; ekmek bulamıyor.”