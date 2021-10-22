Elazığ’da tren otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Canbeyler Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Elazığ- Ankara seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçen Nazim Çetin'in (67) kullandığı plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü ve eşi Leyla Çetin (60) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ilk olarak Baskil Devlet Hastanesi'ne oradan da Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)