Elazığ'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi.
Elazığ Belediye Meclisi tarafından Eylül ayı oturumlarında ildeki otobüs ücretlerine zam yapıldı.
Önceden 5.50 TL olan tam ücret 9 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücreti ise 7 TL olarak güncellendi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Eyüp Demir
Elazığ’da toplu taşıma ücretlerine zam
Elazığ Belediye Meclisi tarafından Eylül ayı oturumlarında ildeki otobüs ücretlerine zam yapıldı.
Haber Merkezi
Elazığ'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi.
Elazığ Belediye Meclisi tarafından Eylül ayı oturumlarında ildeki otobüs ücretlerine zam yapıldı.
Önceden 5.50 TL olan tam ücret 9 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücreti ise 7 TL olarak güncellendi.