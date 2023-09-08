Elazığ'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi.

Elazığ Belediye Meclisi tarafından Eylül ayı oturumlarında ildeki otobüs ücretlerine zam yapıldı.

Önceden 5.50 TL olan tam ücret 9 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücreti ise 7 TL olarak güncellendi.