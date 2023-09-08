Elazığ’da toplu taşıma ücretlerine zam

Elazığ Belediye Meclisi tarafından Eylül ayı oturumlarında ildeki otobüs ücretlerine zam yapıldı.

Haber Merkezi

Elazığ'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. 

Elazığ Belediye Meclisi tarafından Eylül ayı oturumlarında ildeki otobüs ücretlerine zam yapıldı.

Önceden 5.50 TL olan tam ücret 9 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücreti ise 7 TL olarak güncellendi.