Elazığ'da şüpheli kadın ölümü

Elazığ’da Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak’ta işçiler inşaatı devam eden 18 katlı binanın önünde hareketsiz şekilde yatan bir kadın gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Lütfiye Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, genç kadının ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)