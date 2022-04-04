Elazığ'da kadın cinayeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü

İddiaya göre pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesinin Elazığ'ın merkeze bağlı Sarayatik Mahallesinde bulunan evine gitti. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma nedeniyle Fırat A., kayınvalidesi Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti. Olayda Zerif Doğan ve Gülay Doğan yaşamını yitirirken, evde bulunan bir çocuk ise ağır yaralandı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Zerif Doğan ve Gülay Doğan'ın cenazeleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrasında kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.