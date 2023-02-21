Elazığ'da depremden ağır hasar gören 11 bina boşaltıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 11 bina, yapılan incelemenin ardından boşaltıldı. Bina sakinlerinin ilçedeki yurt ve pansiyonlara yerleştirildiği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 11 bina "ağır hasarlı" olarak tespit edildi.

Kaymakam Abdullah Şahin'in başkanlığında toplanan komisyon kararı ile binaların tahliyesine karar verildi. Boşaltılan binaların sakinlerinden kalacak yeri olmayan ev sahipleri, Kaymakamlık tarafından yurt ve pansiyonlara yerleştirildi.