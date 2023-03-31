Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulunmuştu: Ayrıntılar ortaya çıktı

Elazığ'da doğalgaz sızıntısı ihbarı üzerine bir eve giren ekipler 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bir kişinin ailesinden 5 kişi öldürüp intihar ettiği belirlendi.

Haber Merkezi

Elazığ'da bir kişi, ailesinden 5 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta, bir evde doğalgaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 3 katlı binanın ikinci katındaki evde silahla vurulmuş 6 kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede, öğretmen olan Hüseyin Fırat'ın, babası Cumali, annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Remziye ve Mesut Fırat'ı silahla vurduğu belirlendi.

Hüseyin Fırat'ın daha sonra evdeki doğalgaz vanasını açıp silahla intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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