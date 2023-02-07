Elazığ'da arama çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ikinci 7.6 şiddetindeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. Tamamlanan çalışmaların ardından polis memuru ve bir şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Enkaz altında biri polis 2 kişinin kaldığı öğrenildi. Havanın kararmasına rağmen enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü.

15 saatin ardından ilk olarak polis memuru Halil Baydoğan’ın (52) cansız bedeni çıkartıldı. Ardından 2 çocuk babası Ali Şara’nın (65) cansız bedeni çıkartıldı.