'Elazığ'da ağır hasarlı evler Suriyelilere kiraya veriliyor'

Elazığ Muhtarlar Derneği üyeleri, Kültür Park’ta düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından açıklamalarda bulunan dernek başkanı Ahmet Gül, 24 Ocak depremi sonrası yaşanan sıkıntılara değindi.

Elazığ’da 2020 yılının ocak ayında meydana gelen 6,8’lik depremin ardından bölgeye gelen bakanlarla toplantılar yaptıklarını belirten Gül, “Bakanlar gittikten sonra toplantılarımız bitti. Yapılan toplantılara biz muhtarlar dâhil edilmedik” dedi.

Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre depremin ardından TOKİ tarafından yapılan evlerde denetimsizlikten kaynaklı yaşanan sorunların devam ettiğini söyleyen Gül, sorunların giderilmesini ve vatandaşların daha rahat yaşamasını talep ettiklerini ifade etti. Teslim tarihinin geçmesine rağmen Zafran’da ve birçok bölgede evlerin hala teslim edilmediğini söyleyen Gül, “Ne zaman teslim edilecek, neden teslim edilmedi? Bununla ilgili en azından vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi gerekmekte. Vatandaşlarımız her gün gelip muhtar arkadaşlarımıza serzenişlerde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Bilgi eksikliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yansıyacağını düşünen Gül, “Cumhurbaşkanımız hak etmediği bir sonucu buradan alabilir. O nedenle yetkililerimizin bilgilendirme konusunda daha hassas davranmalarını istiyoruz" diye konuştu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ'da AK Parti yüzde 40,38, MHP ise yüzde 34,46 oy almıştı.

‘Ağır hasarlı evler Suriyelilere kiraya verildi’

Ağır hasarlı evlerin bir kısmının yıkılmadığını, hasarlı evlerin, ev sahipleri tarafından Suriyelilere kiraya verildiğini iddia eden Gül, sözlerine şöyle devam etti:

“Yıkımlarla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bir yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen maalesef hala bazı evlerimiz yıkılmadı. Bugün bazı art niyetli arkadaşlarımız ağır hasarlı evleri Suriyelilere kiraya vermiş. Bazılarında hâlâ insanlar yaşamaya devam etmekte. Biliyorsunuz ağır evlerde yaşamak suçtur. Olası bir afette olacak herhangi bir kayıpta sorumlu yıktırmayanlardır. Muhtar arkadaşlarımız bununla ilgili her gün gereken mercilere taleplerini, sorunlarını iletmekte fakat bunun geciktirilmesi, bunun ciddiyetsiz bir şekilde yapılması maalesef vatandaşlara ve Elâzığ’a zarar vermekte."

‘Vatandaş patlamaya hazır bomba gibi’

"Mustafa Paşa Mahallesi'nde yakın zamanda kura çekildi ve bu kurada benim de bire bir şahit olduğum 140 metrekare evi olana getirip 100 metre ilerde 2+1 evler verilmiş. Bununla ilgili çalışmalar yapılmasını, o mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Sürsürü’de, Rüstem Paşa’da, köylerimizde yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Ciddi bir şekilde vatandaş sıkıntı içerisinde ve patlamaya hazır bomba gibi.”