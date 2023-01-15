Elazığ’da 4,9 büyüklüğünde deprem

Elazığ Sivrice'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Elazığ Sivrice’de sabah saat 06.36’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Elazığ ili Sivrice-Kavaklı bölgesi, derinlik ise 3 km olarak ölçüldü.

AFAD’dan yapılan açıklamada “Elâzığ ili Sivrice ilçesinde saat 06.36de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise deprem sonrası ekiplerin bölgeye ulaştığı aktarıldı.

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