Elazığ’da 4,9 büyüklüğünde deprem

Elazığ Sivrice’de sabah saat 06.36’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Elazığ ili Sivrice-Kavaklı bölgesi, derinlik ise 3 km olarak ölçüldü.

AFAD’dan yapılan açıklamada “Elâzığ ili Sivrice ilçesinde saat 06.36de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise deprem sonrası ekiplerin bölgeye ulaştığı aktarıldı.