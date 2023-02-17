Elazığ Karakoçan'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'ne göre saat 03.35'teki deprem 11,78 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Elazığ'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,8 büyüklüğünde deprem bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Elazığ Karakoçan'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'ne göre saat 03.35'teki deprem 11,78 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem çevre illerden de hissedildi.