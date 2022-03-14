Elazığ'da 19 işçi yemekten zehirlendi

Elazığ’da farklı inşaatların şantiyelerinde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 19 işçi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ merkez ve ilçelerinde bulunan farklı şantiyelerde çalışan işçilerde karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlenen 12 işçi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, 7 işçinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)