Valilik açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtildi. Açıklamada, 15 gün süreyle alınan "yürüyüş, miting yasağı" kararının Covid-19 salgını kapsamında alındığı belirtildi.
Elazığ Valiliği açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Elazığ Valiliği'nden Enes Kara ve yasak açıklaması
Elazığ Valiliği'nin 'Enes Kara' açıklamasında, 'olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı kararının konuyla ilgili olmadığı' belirtildi.
Haber Merkezi
Valilik açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtildi. Açıklamada, 15 gün süreyle alınan "yürüyüş, miting yasağı" kararının Covid-19 salgını kapsamında alındığı belirtildi.
Elazığ Valiliği açıklaması şöyle: