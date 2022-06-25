Elazığ Valiliği HDP'li Gergerlioğlu'nu Twitter'dan engelledi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Elazığ Cezaevi'nde yaşamını yitiren Umut Bulut hakkında Elazığ Valiliği ve Adalet Bakanlığı'na sosyal medyadan soru sordu. Gergerlioğlu, Elazığ Valiliği ve Adalet Bakanlığı'nı Twitter'dan etiketleyerek, "17 yaşında şüpheli bir şekilde Elazığ cezaevinde ölen Umut Bulut'un ailesini ziyaret ettik, ayrıntılı konuştuk. 'Suçsuzum, tutuklarsanız İntihar edeceğim' diyen çocuğu tek kişilik bir hücreye niye koydunuz? Ailesi soruyor bunları. Cevap?" diye sordu.
Soru üzerine Gergerlioğlu valiliğin resmi Twitter hesabından engellendi. Gergerlioğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti: