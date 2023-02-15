Elazığ 'afet bölgesi' olarak değerlendirilecek: Depremden etkilenen 11'inci il oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'ın "depremden etkilenen afet bölgesi" olarak değerlendirileceğini açıkladı.

AKP'li Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu.

'10 il olarak zikrediyorduk, Elazığ 11. il olarak değerlendirilecek'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

"Devletlerin gücünü kapasitesini aşan bir afet olduğu konusunda herkes mutabık" iddiasında bulunan Çelik, konuşmasında şunları söyledi: