El Salvador Devlet Başkanı profilini 'Havalı diktatör' diye değiştirdi

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, kendisini eleştirenlerle alay etmek amacıyla Twitter profil tanıtım bölümünü 'diktatör' olarak değiştirdi.

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Sosyal medya hesabını provokatif bir şekilde kullanmasıyla bilinen 40 yaşındakiEl Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, güçleri kendisinde topladığına dönük eleştirilerle dalga geçmek amacıyla, profiline "El Salvador'un Diktatörü" diye yazdı.

Bukele yönetimi, ülkede yargıya kendi kadrosunu atayarak müdahale etmesiyle biliniyor.

Bukele, geçtiğimiz yıl da parlamentoya asker konuşlandırarak, meclise sunduğu tasarıyı kabul etmeleri için kendilerine 7 gün verdiğini söyleyerek muhalefeti tehdit etmişti.

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