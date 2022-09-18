El Salvador Devlet Başkanı anayasaya rağmen tekrar aday olacağını açıkladı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ikinci kez görev yapmasının anayasa tarafından engellenmesine rağmen 2024'te gerçekleşecek seçimlerde aday olmayı planladığını açıkladı. Bukele, uluslararası kamuoyunda El Salvador'da kripto para Bitcoin'i "yasal para birimi" olarak tedavüle almasıyla adından sıkça söz ettirmişti.

El Salvador anayasası, devlet başkanlarının görev süresinin beş yıllık tek seferlik bir süre olarak tanımlıyor. El Salvador Ulusal Meclisi, Bukele'nin geçen yılki talebi üzerine anayasa mahkemesinin tüm üyelerini görevden almıştı. Bu durumda Bukele'nin anayasayı ihlal ederek tekrar aday olmasının bir engel kalmadığı görüşü savunuluyor.

'Bitcoin cenneti' El Salvador

Financial Times'ın aktardığına göre, El Salvador'un bağımsızlık günü için ulusa seslenen Bukele, "201 yıl sonra nihayet gerçek bağımsızlığa kavuştuk. Ve şimdi ilk kez kendi tarifimizi uyguladık, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı öne sürmemiz sayesinde kimsenin düşünmediği bir şekilde çalıştı" dedi.

El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmesinin ardından, uluslararası kurumlar ülkenin kredi notunu düşürmüş ve ülkenin "Bitcoin cenneti" haline gelerek ekonomik bir çöküntü yaşamasının önünün açıldığını duyurmuşlardı.

Anket sonuçlarına göre, Bukele'nin yönetici sınıflarda yaygın bir hoşnutsuzluk yaratmasına rağmen, yüzde 86'lık halk onayına sahip olduğu belirtiliyor.