El konduğu iddia edilen Rus gemisi Türkiye’den ayrıldı

Zhibek Zholy bilmecesi devam ediyor. Reuters’ın aktardığına göre gemi Türkiye’den ayrıldı.

Gemilerinin seyahat bilgilerini paylaşan vesselfinder adlı site de geminin Türkiye’den ayrıldığı doğruluyor. Siteye göre, gemi şu an Rusya’ya gidiyor.

Ne olmuştu?

Ukrayna 1 Temmuz’da, Rusya’nın işgali altındaki Berdyansk limanından alınan Ukrayna tahılını taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy’nin Türkiye tarafından alıkonmasını talep etmişti.

Üst düzey bir Türk yetkili 4 Temmuz’da Rus gemisinin Karasu açıklarında durdurulduğunu ve iddiaların titizlikle araştırıldığını söylemişti.

Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, 4 Temmuz’da Türk gümrük yetkililerinin gemiye el koyduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı danışmanı İlnur Çevik de, Türkiye’nin Ukrayna’nın talebi sonrası Rus bandıralı kargo gemisindeki tahılın ‘çalıntı’ çıkması halinde ‘el koyup, Ukrayna adına satacaklarını’ söylemişti.

Rusya’ysa 6 Temmuz’da yaptığı açıklamada gemiye el konulduğu iddialarını yalanlayıp geminin standart prosedürlerden geçtiğini dile getirmişti.