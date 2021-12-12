El Fetih ile Hamas arasında cenaze sırasında çatışma: Ölü ve yaralılar var

Lübnan'daki Filistin mülteci kampında önceki gece meydana gelen patlamada yaşamını yitiren bir mühendisin cenazesi sırasında çıkan çatışmada en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

Reuters'a konuşan Hamas'tan iki yetkili çatışma nedeniyle El Fetih'i suçladı.

Lübnan devlet haber ajansı, ülkenin güneyindeki Sur liman kentinde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de Cuma akşamı meydana gelen patlamada yaşamını yitiren bir mühendisin cenazesi sırasında "kavga" çıktığını, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını aktardı.

Cuma akşamı meydana gelen patlamanın kampta bulunan ve Hamas’a ait olduğu öne sürülen bir mühimmat deposunda meydana geldiği iddia edilmişti.

İHA'nın haberine göre ise patlamada ölen Hamas üyesi Hamza İbrahim Şahin'in cenazesi sırasında Hamas ve El Fetih üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İki grup arasındaki çatışmanın bir tartışma sonucu çıktığı ifade edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.