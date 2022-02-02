Ekvador'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un başkenti Quito’da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasının ardından can kaybı artıyor.

Ekvador’un başkenti Quito’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükselirken, ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Yetkililer, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından yaralananların sayısının da 48’e yükseldiğini bildirdi.

Bölgede çok sayıda kayıp olduğu düşünülüyor.

Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Quito Belediye Başkanı Santiago Guarderas, yağışların metrekare başına 75 litreyi bulduğunu söyleyerek bölgede, 2003 yılından beri rekor yağış meydana geldiğini belirtti.

Selde, birçok ev ve aracın yanı sıra elektrik direklerinin de zarar görmesinin ardından bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin de yaşandığı bildirildi. (İHA)