Ekvador'daki hapishane çatışmasında 58 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'deki bir hapishanede çıkan çatışmalarda en az 58 mahkum öldü, 12 kişi daha yaralandı. Yetkililer tesiste çıkan arbedede 12 mahkumun daha yaralandığını söyledi.

Eylül ayında aynı hapishanede rakip çeteler arasında çıkan çatışmada 119 mahkum ölmüştü.

Ekvador'un uyuşturucu çetelerine bağlı binlerce mahkûmun sık sık isyana dönüşen şiddetli çatışmalarına tanık olan hapishanelerinde bu yıl yaklaşık 300 mahkûm öldürüldü.

Ekvador'daki hapishanelerde yaklaşık 8 bin 500'ü Litoral'de olmak üzere 40 bin mahkum var. Hapishane hizmetlerinin verilerine göre, tesisler ulusal düzeyde kapasitesinin yüzde 155 katı ve Litoral tesisinde kapasitesinin yüzde 162 oranında dolu.

Geçen ay, ülkenin cezaevi idaresi başkanı, aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla 2 bin kadar mahkumun affedileceğini duyurdu.