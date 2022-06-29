Ekvador'da parlamentodan Lasso'ya azil oyu çıkmadı

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun görevden azledilmesi için parlamentoda yapılan oylamada gerekli 92 oya ulaşılamadı. Lasso'nun azli için oy veren vekil sayısı 80'de kaldı.

Öte yandan Lasso dün hükümetin akaryakıt fiyatlarının artışına ve hayat pahalılığına karşı iki haftayı aşkın süredir grev yapan yerli halk ile başlayan diyalog görüşmelerinden çekildiğini duyurdu.

Ekvador Yerli Uluslar Konfederasyonu (Conaie) Başkanı Leonidas Iza görüşmelerin sona ermesinden Devlet Başkanı Guillermo Lasso'yu sorumlu tuttu, eylemlere devam edeceklerini açıkladı.

Conaie'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hükümet otoriterliğini, iradesizliğini ve acizliğini teyit ederek diyaloğu kesti. Savaş çığırtkanlığı politikasının sonuçlarından Guillermo Lasso'yu sorumlu tutuyoruz. Liderimize saygı talep ediyoruz. Lasso, Leonidas ile değil halk ile diyaloğu kesiyor" denildi.

Lasso dün yaptığı açıklamada hükümetin Leonidas Iza ile masaya oturmayacağını söylemiş, yerli nüfusun taleplerini "meşru temsilcileri" ile görüşmeye hazır olduklarını ileri sürmüştü.

Ekvador Devlet Başkanının bu açıklaması Amazon bölgesindeki Shushufindi kentinde akaryakıt taşıyan bir askeri konvoya yapılan saldırıda bir askerin yaşamını yitirmesi, 7 asker ve 5 polisin yaralanmasının ardından gelmişti. Lasso konvoya 100 kişinin saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.

Iza ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada hükümetin yanlış bir mesaj vermeye çalıştığını belirterek, yerel kolluk güçlerinin Amazon'da mücadele eden yerli yoldaşlarına saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi. Çevreci Acción Ecológica adlı örgütten yapılan açıklamada ise yaşananın bir provokasyon olduğu ve üniformalı yetkililerin kapalı petrol kuyularını açma girişimi sonucu meydana geldiği belirtildi. Acción Ecológica askeri konvoyun 4 saat süren çatışmaların ardından petrol kuyularını yeniden faaliyete geçirmek için yakıtı geçirmeyi başardığını kaydetti.

Iza yaşananları soruşturmak için bağımsız bir komisyon oluşturulmasını talep etti.