Ekvador'da olağanüstü hal kaldırıldı

Ekvador'da Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, ülke genelinde devam eden protestolar nedeniyle 18 Haziran'dan bu yana 6 kentte uygulanan olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı.

Ulusal Meclis Başkanı Virgilio Saquicela, ülke çapına yayılan grevin sonlandırılması için yerliler ile hükümet arasında diyalog komisyonu kurulabileceğini belirtti. Lasso hükümetine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 5 protestocunun öldüğü, 18'i ağır 200'den fazla göstericinin yaralandığı bildirildi.

Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi yaklaşık 2 haftadır ülkede gösteriler düzenliyor. Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.

Hayat pahalılığın her geçen gün yükseldiği ülkede eylemciler akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi, Ekvador'un petrol ve madencilik endüstrisinin daha da genişlemesinin önüne geçilmesi, küçük ve orta ölçekli çiftliklerin ödemeleri için daha fazla zaman tanınması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.