Ekvador’da olağanüstü hâl ilan edildi

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı kitlesel protesto gösterilerinin yapıldığı Ekvador’da hükümet 60 gün süreyle OHAL ilan etti.

Ekvador Devlet Başkanı Guillerme Lasso, OHAL’in uyuşturucu çetelerini dağıtmayı ve şiddet olaylarına engel olmayı amaçladığını öne sürdü. Lasso “silahlı kuvvetlerimiz ve polisimiz sokaklarda şiddetle hissedilecek” açıklamasını yaptı.

OHAL kararının ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in ülkeyi ziyareti öncesinde verilmesi dikkat çekti.

OHAL kapsamında ülkedeki 65 hapishanede devriye gezilecek. Sokaklarda 3 bin 600 asker ile polis hareket edecek. OHAL ülkedeki yetkililere hareket, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlama yetkisi veriyor.



Ekvador’da öğretmen ve çiftçi sendikaları 18 Ekim’i “birleşik mücadele ulusal günü” ilan etmiş ve başta akaryakıt olmak üzere fiyatlardaki artışa karşı yeniden harekete geçmişti. Ekvador’da geçen ay başlayan protestolar sonucu Tarım Bakanı istifa etmişti.