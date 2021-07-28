Ekvador Julian Assange'ın vatandaşlığını iptal etti

Ekvador, halen İngiltere'de cezaevinde tutulan Wikileaks kurucusu Julian Assange'a verdiği vatandaşlığı iptal etti.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin başvurusu üzerine, mahkeme Avustralyalı Assange'ın vatandaşlığını iptal etti. Ülke yetkilileri Assange'ın vatandaşlığa alınma mektubunda birçok tutarsızlıklar, farklı imzalar olduğunu ve belgelerin değiştirilmiş olma ihtimalinin bulunduğunu ve bazı harçların ödenmediğini söyledi.

Assange'ın avukatı Carlos Poveda kararla ilgili yargı sürecinin işletilmediğini ve müvekkilinin davaya katılımına izin verilmediğini belirterek kararın gerekçesinin ayrıntılı olarak açıklanması ve netleştirilmesi için dosyayı temyize götüreceklerini açıkladı.

Poveda "Vatandaşlıktan daha önemli olan haklara saygı ve vatandaşlığın iptalinde gerekli sürecin izlenmiş olması" dedi.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı ise Pazartesi günü Assange'ın vatandaşlığını iptal eden kararı açıklayan Pichincha'daki mahkemenin "bağımsız hareket ettiğini ve önceki hükümet döneminde açılan davada gerekli prosedürü izlediğini" açıkladı.

İsveç'te hakkında tecavüz ve cinsel taciz iddiasıyla açılan soruşturmadaki suçlamaları reddeden Assange 2012 yılında Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığınmıştı. Burada 7 yılını geçiren Assange'a Ocak 2018'de dönemin Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno tarafından vatandaşlık verilmişti. İsveç Assange'la ilgili soruşturma dosyasını zaman aşımını gerekçe göstererek 2019 yılında düşürmüştü.

Assange 11 Nisan 2019'da, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde sığınma hakkının kaldırılmasının ardından İngiliz polisi tarafından düzenlenen baskınla "ABD'nin iade talebi" ve "kefalet şartlarını ihlal" gerekçeleriyle gözaltına alınmıştı.

ABD'nin iade talebi

Halen İngiltere'de Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange hakkında ABD'nin iade talebi Ocak ayında bir İngiliz alt mahkemesi tarafından reddedilmişti.

ABD'nin Irak işgali başta olmak üzere, çok sayıda olay hakkında anonim kaynaklardan elde ettiği yüzbinlerce gizli belgeyi, 2010-2011 yıllarında ifşa eden WikiLeaks adlı platform ABD ordusunun sivilleri katlettiğini ve mahkumlara işkence uyguladığını ortaya koymuştu.

Assange hakkında ABD'de toplam 175 yıl hapis cazası istemiyle hakkında 17 casusluk ve bir bilgisayar kullanımının suistimali suçlaması bulunuyor.