Ekşi Sözlük'ün kurucusu: Gerekirse interneti de kapatalım, Ahmet Hakan ağlıyor şu an

İktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları tarafından bir süredir deprem paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen ve son olarak erişime engellenen Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın "İşimizi gücümüzü bırakıp 'link bazlı erişim engelleme' peşinde mi koşacağız biz?" şeklindeki ifadesini alıntılayarak yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda "Siz Ahmet Hakan hazretlerinin narin duyguları incinirken milyonlarca insanın bilgiye erişim hakkının lafı mı olur? Aylık 36 milyon Ekşi Sözlük ziyaretçisi ve on binlerce sözlük yazarının sizin kinder yumurta kırılganlığındaki egonuzun yanında ne önemi var, ne cüretle hem?" diyen Kapanoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm dünya nüfusu iki ağır eleştiri gördüğü an korkudan tüm tüyleri dökülen hazımsız narin miniklerin şımarık ve dengesiz ruhsal yapısını tamir etmek için seferber olmalı ve tüm haklarından feragat etmeli. gerekirse interneti de kapatalım, Ahmet Hakan ağlıyor şu anda."

Ekşi Sözlük'e yönelik erişim engeline dair değerlendirmede bulunan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşe yazısında "Ekşi Sözlük’te yuvalanmış bazı pisliklere karşı bizi kim koruyacak?" ifadesini kullanmıştı.