Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Türkiye'nin önde gelen katılımcı sözlük sitelerinden Ekşi Sözlük'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.
BTK'nin resmi internet sitesinden verilen bilgide, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.
Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" denildi.
An itibariyle kullanıcılar Ekşi Sözlük'ün internet sitesine ulaşamıyor.