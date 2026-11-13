Ekrem İmamoğlu'nun kitabıyla ilgili soruşturma: 'Kitapta kamu düzenini bozacak tek sözcük yok'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun "Millet Şahidimdir" isimli kitabında yer alan ifadeler nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu, SEGBİS üzerinden verdiği ifadesinde, "Hem açılan soruşturmanın ve gerekçelerin hem de Adalet Bakanlığı'nın verdiği iznin ciddiyetten uzak bir soruşturma olduğunu beyan etmek isterim. Kitap yasaklamaya ilişkin kararın hangi usulle alındığına ilişkin dosyaya not düşmek istiyorum" dedi.

İmamoğlu, ifadesinde şunları kaydetti:

"8 Temmuz 2026 tarihinde sorgumu vermek için duruşmaya çıktım ama mahkeme başkanı usule ilişkin itirazlarımı sürekli kesti ve sonunda 'Savunma yapmayacağım' şeklinde bir tutanak tutup beni salondan çıkardı. 'Savunma yapmayacağım' şeklinde bir cümlem olmamıştır. Bu cümle doğru değildir. Bunun üzerine yapamadığım sorguyu kitap olarak yayınlamaya karar verdim. Önümüzdeki dosyanın konusu bu sorgu metnidir. Sorgu engellenince bunun kitap olarak basılması için bir yayınevi ile anlaştık. Yayınevi gerekli başvuruyu yapıp bandrolleri aldı. İçinde hiçbir suç unsuru olmadığı ve aleni yargılamada okunacak bir metin olması nedeniyle kitabın matbaadan çıkmasını bekledik. Basım başladığı sırada haber geldi; polis gelmiş, 'Siz bir bekleyin' talimatı vermiş. Bir mahkeme kararı yok ama matbaa, haklı olarak devletle karşı karşıya gelmemek için baskıyı durdurmuş. Matbaaya yasaklama kararı gelmiş. Polis sözde kendi bölgesini gezerken, tam da benim kitabımın basılmaya başlandığı gün usulsüz ve bandrolsüz kitap basıldığı bilgisini almış. Bu arada matbaa, Türkiye’nin en büyük ve en saygın matbaalarından birisidir."

'Kitapta kamu düzenini bozacak tek sözcük yok'

İmamoğlu, "Polis hangi bilgiyi, nasıl ve hangi yolla edinmiş, belli değil. Konu bandrolsüz kitap ama aranan savcı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı. Soruyorum: Neden görevli Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu aranmıyor? Bu sorunun cevabı belli değil. Savcımız hemen arama ve kitap ile bandrollerinden numune alınması talimatı veriyor. Bu arada, tamamen yalan olan bandrolsüz kitap konusu unutuldu çünkü polis, matbaada yasal olarak temin edilmiş, basılamamış kitabıma ait tam 22 bin adet bandrolü buldu. Hiçbirinde ne şiddet, ne kin, ne nefret ne de herhangi bir suç var" ifadelerini kullandı.

"Bizim yasalarımıza göre bir kitabın satışının yasaklanabilmesi için sınırlı sayıda suç sayılmış" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hakaretin hiçbir türü bunlardan biri değil. Cumhurbaşkanına, kamu görevlilerine veya hükümete hakaret etmek, kitap yasaklatmanın gerekçesi olamaz. Bunlar zaten kitabımda yok ama olsa bile yasaklama sebebi değil. Sadece halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu, kitabı yasaklamaya dayanak olan bir madde. Kitapta kamu barışını bozacak tek bir sözcük bile yok. Ekrem İmamoğlu, hayatı boyunca uzlaşmayı, barışı, huzuru, farklı inanç veya düşüncelere saygıyı ve kamu düzeni ile kamu barışı için topluma hizmet etmeyi hayatının en önemli prensipleri olarak benimsemiş kişidir. Bugün şimdi de basılmayan bir kitaptan cımbızlanan cümlelerle bana 74 ayrı suç isnat ediliyor. Suçlamayı asla kabul etmiyorum. Umut ediyorum ki siz bir savcı olarak bu dosyada hukuka ve vicdana dönmeyi başarırsınız."

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