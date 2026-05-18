Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında istinaf başvurusu reddedildi

Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesinin ardından yaptığı istinaf başvurusu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından oy birliğiyle reddedildi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi diploma iptaline karşı açılan davayı reddetmiş, İmamoğlu’nun avukatları istinafa başvurarak kararı üst mahkemeye taşımıştı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, kararını verdi, yerel mahkemenin kararını usul ve hukuka uygun bularak istinaf talebinin reddine hükmetti.

Mahkeme tarafından oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının, usul ve hukuka uygun olup, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar da söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verildi.

Bu kararın ardından yargı süreci henüz tamamen sonlanmadı. Ekrem İmamoğlu Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunma hakkına sahip.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iddialar ve hukuki süreç, 18 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan bir ihbar başvurusuyla başladı. Söz konusu başvuruda İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu öne sürüldü. Bu ihbarın ardından, 1 Ekim 2024'te savcılığa resmi bir şikayet dilekçesi sunuldu. Şikayetleri inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğunu savunarak şubat ayında bir soruşturma başlattı.

Soruşturma derinleşirken, 18 Mart 2025 tarihinde toplanan İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 61'inci toplantısında konuya ilişkin bir karar aldı. Üniversite yönetimi, İmamoğlu dahil olmak üzere toplam 28 kişinin diplomasının "yokluk ve açık hata" gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetti.

İdari iptal kararının ardından ceza yargılaması süreci de başladı. 8 Temmuz 2025'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılanacağı iddianameyi kabul etti. Bu gelişmelerin neticesinde, 5 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla İmamoğlu'nun diploma bilgileri İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet sistemi üzerinde de görünmez hale getirildi.