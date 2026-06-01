Ekrem İmamoğlu'ndan yeni parti açıklaması: 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız'

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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'ye atanan mutlak butlan sonrası T24'e açıklamada bulundu.

AKP kararıyla CHP'nin başına geçirilen Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, yeni parti iddialarına dair soruya da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'na ilişkin, "'Dâhili bedhah kayyım' diyorum ben ona. Çünkü bu partiyi dışarıdan yıkamayanlar, şimdi içeriden teslim almak istiyor. Yanlış mı? Hiç değil!" diyen İmamoğlu, "Onun emir aldığı, her söylediğini koşa koşa yaptığı Erdoğan, Cumhuriyet’i, demokrasiyi, adaleti betona gömmek istiyor. Figüranların, kayyımın hiçbir önemi yoktur" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, yeni parti tartışmalarına ilişkin soruya ise, "'Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız.' O yol, hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Sayın Özgür Özel’in Genel Başkanlığı’ndaki CHP’dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa, bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür. Muhalefet kriz yaşamıyor, Erdoğan muhalefete darbe yapıyor. Bu milletin kimseye eğecek boynu yoktur. Milletin diliyle, ruhuyla ve iradesiyle o yolu yapar ve iktidara koşarız" yanıtını verdi.

Davada yeni mesaj

İmamoğlu, bu açıklamalarının dışında bugünkü İBB davasında da "yeni parti" iması olarak algılanan bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, "Tarihin görmediği kardeşlik ruhunu bana yaşatan Genel Başkanım Özgür Özel’e teşekkür ediyorum. Tarihin en doğru tarafında duran Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. Bütün yol arkadaşlarıma, bürokratlarıma teşekkür ediyorum. Ruhumuz Kuvay-ı Milliye ruhudur. Hazır olun; çocuklar, kadınlar, halkımız tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacaktır" dedi.