Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Parti açıklaması: Ucube saray rejimine son verilmeli

Yeni Parti'nin kuruluş sürecindeki önemli isimlerden olan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partiye dair ilk açıklamasını yaptı.

"Yeni nesil siyaset Türkiye'yi, 86 milyonu çağırıyor" diyen İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi çöküşün sebebidir. Erdoğan Hükümeti her alanda dibe vuruşun sorumlusudur. Cumhuriyet terk edilmiştir" dedi.

"Yaş ortalaması 35 olan Türkiye; geleceği için, miadı dolmuş, enerjisi tükenmiş, 1150 odalı saraya sıkışmış, halktan kopmuş ucube saray rejimine son vermeyi, sorumlularını göndermeyi ve demokratik mücadeleyi görev kabul etmelidir" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "hedeflerini" şöyle açıkladı:

Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden güç alan; milletin egemenliğini, demokratik Cumhuriyet'i, hukukun üstünlüğünü, bağımsız ve tarafsız yargıyı, sosyal adaleti, bilim ve teknolojiyi, güçlü yerel yönetimleri, eşit yurttaşlığı, özgürlüğü, hakça paylaşımı, müreffeh ve dünya ile rekabet edebilen Türkiye'yi büyük bir seferberlikle milletçe inşa etmek, milletin iktidarını kurmaktır.

Bu sebeple bu davet hepimizedir.

Doğusuna, batısına, güneyine, kuzeyine...

Köyüne, ilçesine, şehrine...

86 milyonadır.

Bu gür sesi duyalım!

Geleceğimizin güçlü yürüyüşünü başlatalım.

Hep birlikte...

Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile...

Yürüyelim arkadaşlar...