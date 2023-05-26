Ekrem İmamoğlu'ndan 'montaj' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itiraf ettiği 'montaj' skandalına ilişkin "Bugün iktidarın düştüğü durum yorgunluk değil mental çürümüşlük. Medyanın baskı altında olduğu bu dönemde bunları gösterirseniz halk inanabilir" açıklamasında bulundu.

"Böyle bir sistem altında çocuklarımız ne adaletle, ne liyakatle buluşabilir" diyen İmamoğlu, "Tek kişilik devlet mekanizmasının, sistem çürümüşlüğünün son perdesindeyiz. Bu seçimdeki kadar hiçbir zaman millete bu kadar zarar verilmedi. Camilerimizi ibadet yerinden çıkarıp siyasi taraftarlık yerine dönüştürdüler. Benim camilerimin, inancımın siyasete alet edilmesine katlanamam" ifadesini kullandı.