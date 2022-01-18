Ekrem İmamoğlu özür diledi

Oyuncu Fırat Tanış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Tiyatro oynamaya kalkmasınlar' ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Tanış "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden siyasi iradeden kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz" dedi.
İmamoğlu "Tiyatro sanatçısı @firattanis eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken “tiyatro yapıyorlar” dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim" açıklamasında bulundu.